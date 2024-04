Napoli, a Scampia l'evento «Musica Libera Tutti»: concerto per celebrare la primavera

Quarto e ultimo appuntamento per la rassegna Musica Libera Tutti dell'Associazione Aquas di Scampia nell’ambito delle iniziative di “Napoli città della Musica”. Tema del concerto sono le “Note di primavera”, per celebrare in musica l’arrivo della bella stagione e la riscoperta dello stare insieme. Diversamente dagli incontri precedenti, questo concerto si svolgerà nella chiesa di Santa Maria della Speranza (via Ghisleri 5, a Scampia) alle 18:30. L'ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Musica Libera Tutti – Pratiche quotidiane per crescere insieme a suon di musica a Scampia è un progetto educativo di aggregazione sociale attraverso la musica, secondo il metodo del Sistema Abreu, con la finalità di fare di quest’esperienza un’occasione e un’opportunità sia di conoscenza della musica come attività artistica attraverso la quale sviluppare il potenziale di ciascun ragazzo (Musica Libera Tutti), sia di crescita integrale secondo un modello sano di sviluppo (Pratiche quotidiane per crescere a suon di musica a Scampia).

Il progetto propone anche laboratori settimanali di strumento (flauto traverso, violino e viola, violoncello, pianoforte, tromba, batteria e percussioni, chitarra, clarinetto e sassofono), rivolti a ragazzi e giovani dagli 8 ai 25 anni, che si tengono presso il Centro Hurtado di Scampia.

Per i bambini dai 3 ai 7 anni è attivo il laboratorio Musica in gioco.