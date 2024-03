Napoli, a Scampia il concerto per ricordare le vittime innocenti della mafia

Terzo appuntamento per la rassegna Musica Libera Tutti dell'Associazione AQUAS di Scampia nell’ambito delle iniziative di “Napoli città della Musica”. Il tema di questo appuntamento sono le "note di giustizia e legalità", in occasione della 29esima Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Il concerto si svolgerà al Centro Hurtado (viale della Resistenza 27, a Napoli) sabato 23 marzo alle 18,30. Un'ensamble dell'orchestra eseguirà brani di Bach, Rota, Bohm, Delibes, Gluck, mentre il laboratorio di chitarra inviterà tutti a cantare sulle note de "I cento passi", la canzone dedicata a Peppino Impastato. I brani musicali saranno intervallati dalle testimonianze dei familiari delle vittime innocenti di criminalità: Rita e Maria Romanò, Pasquale Scherillo, Giuseppina Mezzatesta, Alessandra Clemente.

I ragazzi dell'orchestra leggeranno anche i nomi delle vittime innocenti, perché la memoria del loro sacrificio sia seme fecondo per l'impegno di tutti nella direzione di rapporti umani segnati dal rispetto, dalla gentilezza, dalla reciprocità.

Musica Libera Tutti – Pratiche quotidiane per crescere insieme a suon di musica a Scampia è un progetto educativo di aggregazione sociale attraverso la musica, secondo il metodo del Sistema Abreu, con la finalità di fare di quest’esperienza un’occasione e un’opportunità sia di conoscenza della musica come attività artistica attraverso la quale sviluppare il potenziale di ciascun ragazzo (Musica Libera Tutti), sia di crescita integrale secondo un modello sano di sviluppo (Pratiche quotidiane per crescere a suon di musica a Scampia).

Il progetto propone anche laboratori settimanali di strumento (flauto traverso, violino e viola, violoncello, pianoforte, tromba, batteria e percussioni, chitarra, clarinetto e sassofono), rivolti a ragazzi e giovani dagli 8 ai 25 anni, che si tengono presso il Centro Hurtado di Scampia.

Per i bambini dai 3 ai 7 anni è attivo il laboratorio Musica in gioco.