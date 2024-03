​Nancy Coppola il suo concerto «La mia storia» sold out al Teatro Palapartenope di Napoli

«La mia Storia» il concerto del 22 marzo di Nancy Coppola è già sold out al teatro Palapartenope di Napoli. Attraverso questo spettacolo verranno celebrati i primi vent'anni di carrirera dell'artista partenopea, una delle più seguite nella scena musicale napoletana. Lo spettacolo musicale sarà intervallato dalla condivisione dei momenti salienti e le principali tappe della carriera di Coppola.

Fin dal suo esordio nel 2004 con l'album «21 luglio», Nancy Coppola ha appassionato il suo pubblico con le canzoni che parlano della sue storie personali. Attraverso lavori discografici successivi come «Guerra 'e core» (2006), «Il cuore nella musica» (2008), e «Indelebile»(2014), ha dimostrato di essere un'artista versatile, trattando tematiche sociali, usando la musica come mezzi di espressione e di connessione con i suoi fan.

Nancy coppola atraverso lo spettacolo la mia storia condividerà le sue passioni mei vari campi artistici come il cinema. L'artista è stata protagonista del film «Il mio uomo perfetto» nel 2018 .«L'esperienza nel mondo del cinema è stata molto positiva e stimolante – svela Nancy -. Mi piacerebbe sicuramente continuare a esplorare questa dimensione artistica in futuro, magari con altri progetti cinematografici.

Sono sempre alla ricerca di nuove sfide e nuove esperienze artistiche».

«Vorrei ringraziare di cuore tutti i miei fan per il loro sostegno e per essere sempre al mio fianco – conclude la cantante -. Spero che il concerto «La mia Storia» possa essere per loro un momento speciale, un'occasione per condividere con me e gli artisti ospiti dell’evento la passione per la musica e per festeggiare insieme i miei primi 20 anni di carriera. Ci vediamo al Teatro Palapartenope!».