«Io Giusy», al cinema un film sulla vita della neomelodica Giusy Attanasio

Esce il 28 ottobre nelle sale della Campania, Puglia e Sicilia il film «Io Giusy», interamente girato a Napoli e incentrato sul mondo della moderna canzone partenopea, protagonista la cantante neomelodica Giusy Attanasio, con con riprese anche nella storica casa discografica «Zeus Record» .

La presentazione di «Io Giusy» è stata ospitata dal Gran Caffè Gambrinus. Nel cast del film diretto da Nilo Sciarrone (al suo secondo lungometraggio dopo la pellicola con Nancy Coppola), anche Vincenzo Pirozzi, Antonio Buonomo, Gaetano Amato, Angelo Di Gennaro, Rosa Miranda e Antonio Fiorillo.

APPROFONDIMENTI CINEMA “Io Giusy”, la storia della cantante neomelodica precede... FACEBOOK Nino d'Angelo, lo sfogo sui social: «Non paragonatemi ai... LA MUSICA Gianni Fiorellino, il nuovo disco dedicato al padre scomparso:...

LEGGI ANCHE Nino D'Angelo sale in cattedra all'Università: «Vorrei essere definito un cantante napoletano»

La storia è quella di Giusy, una ragazza giovane e talentuosa, con il sogno e tutte le carte in regola per diventare una cantante famosa. Orfana di madre, vive con il padre con il quale lavora in un salone per parrucchieri. Sul suo percorso incontra Giovanni Russo, un produttore spietato.

Tra mille vicissitudini, tradimenti e paure, Giusy riceve una sorpresa dal padre che le cura la produzione di una canzone scritta dalla moglie prima di morire: il brano piace al grande pubblico e porta Giusy in vetta alle classifiche di gradimento radiofonico.