Nancy Coppola e Emiliana Cantone, lite social: «I miei figli non si toccano perchè ti mangio viva»

Nancy Coppola, la cantante neomelodica napoletana, ha pubblicato uno sfogo sui suoi social, rivolto ad un'altra cantante napoletana, Emiliana Cantone.

La loro faida ha raggiunto l'apice dopo 20 anni di battibecchi e frecciatine, con alcuni video e allusioni che si sono lanciate a vicenda.

Nancy Coppola in alcuni post su Instagram e Tiktok ha detto: «Che coincidenza, dopo il mio post lei pubblica un suo sfogo personale. Sono io la cattiva, scusate, sono io che ho frainteso e ho pensato che lei ce l'avesse con me. Ma non era così nono.. voi cosa avreste pensato dopo il mio sfogo fatto su mio figlio? dopo ore passate fuori la sala operatoria dopo essere stata male per mio figlio».

Ha poi aggiunto: «Tu te ne esci con un messaggio del genere, allora tu per pulire la tua faccia da santarellina volevi sporcare la mia, e volevi far intendere che io non sono una brava mamma perchè ho lasciato mio figlio in ospedale per andare a lavoro. Questo è quello che fanno tutte le professioniste, forse tu non sei abituata più. Non voglio essere cattiva, sei una brava cantante, su questo ti ho sempre stimata, per il resto te squaglià»

E dopo alcune storie su Instagram, ha poi concluso:«Fin quando vuoi giocare con me a competere con le canzoni, i concerti, gli abiti, tu vuoi giocare? io ti faccio giocare, mi diverto. Sono 20 anni che mi diverto con te. Fin quando fai intromettere tuo marito a fare la femminuccia della situazione con le sue frecciatine, mio marito è un signore, non ti ha mai ca**to di striscio, perchè figurati 3 pensieri e tu il quarto. Fin quando vuoi fare certe cose va bene, divertiamoci, ma non entrare nel mio intimo. I miei figli non si toccano perchè ti mangio viva».

La faida è accaduta a seguito di un post di Nancy Coppola, la quale ha prima pubblicato un suo post personale relativo ad un problema di appendicite acuta di suo figlio e al fatto di riprendere a lavorare nonostante il problema familiare.

Emiliana Cantone ha risposto con un messaggio senza citarla, nel quale spiegava che ultimamente non è molto attiva per il fatto di essere diventata mamma e non avere tempo a disposizione.

L'accaduto è stato spiegato in un video ripreso da Internapoli.it.