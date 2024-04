Napoli, al Nevermind concerto omaggio per Jeff Beck

Venerdì sera ad alto tasso rock, al Nevermind di via Coroglio, che dalle 21 ospiterà un tris d’assi per un tributo al leggendario Jeff Beck, scomparso nel 2023 all’età di 78 anni. A sostenere le peripezie tecniche del chitarrista americano Michael Lee Firkins, una sezione ritmica di lusso composta da Chad Wackerman (Frank Zappa, Steven Wilson, Allan Holdsworth, Andy Summers) alla batteria e Stuart Hamm (Steve Vai, Joe Satriani, Frank Gambale) al basso.

Nell’unica data campana del tour europeo “Freeway jam - A salute to Jeff Beck”, il pubblico potrà ascoltare i brani più celebri del chitarrista britannico, indicato dalla rivista “Rolling Stone” al quinto posto nella classifica dei 100 migliori chitarristi e assurto nel 2009 alla “Rock and Roll Hall of Fame”.

La chitarra di Beck, che nel 1965 sostituì un certo Eric Clapton negli Yardbirds e successivamente ha messo la sua sapienza melodica e tecnica al servizio di artisti del calibro di Rod Stewart, Herbie Hancock, Roger Waters, Paul Rodgers, Bon Jovi, Ozzy Osbourne e Roger Taylor, si distingue per una voce ora aggressiva, ora lirica, comunque inconfondibile, frutto di un uso magistrale di tutti i mezzi espressivi che lo strumento mette a disposizione, leva del vibrato inclusa. Grazie al suo personalissimo stile, Jeff Beck si è guadagnato un posto nell’Olimpo del chitarrismo rock di tutti i tempi accanto a icone come Jimi Hendrix, Jimmy Page, Ritchie Blackmore e lo stesso Clapton, influenzando decine di grandi interpreti delle sei corde.

Prima del trio di fuoriclasse statunitensi, il chitarrista napoletano Andrea Palazzo proporrà un omaggio a Joe Satriani, altro chitarrista di fama planetaria, accompagnato da Mario Urciuoli (basso), Davide Ferrante (batteria) e Johnny Dema (chitarra ritmica).

Palazzo, diplomato in chitarra al prestigioso GIT di Los Angeles e diplomato in chitarra jazz al Conservatorio di Napoli, è autore della pubblicazione didattica “Suonare nello stile di Joe Satriani”, edita da Playgame Music e negli anni scorsi ha portato a Napoli diversi chitarristi statunitensi. Prenotazioni sul sito di Azzurro Service. al link https://www.azzurroservice.net/stagioni-teatrali/nevermind/