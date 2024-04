Elettra Lamborghini svela il suo nuovo progetto: «Aprirò il mio primo centro medico e spa»

Elettra Lamborghini, nei mesi scorsi, ha più volte spiegato ai suoi fan che stava lavorando a un nuovo progetto ma non si era sbilanciata più di così. I suoi follower pensavano a un nuovo album o magari all'annuncio di un nuovo tour. La cantante, però, ha sorpreso tutti ancora una volta perché l'ultimo lavoro a cui ha dedicato anima e corpo non ha proprio niente a che vedere con la musica... anzi! Elettra ha sempre fatto presente che per lei curare il suo corpo è fondamentale per sentirsi bene e, così, vorrebbe che si sentissero anche le altre donne. Ecco perché a breve inaugurerà il suo nuovo centro medico e spa.

Il nuovo progetto di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha presentato il suo nuovo progetto tramite alcune storie Instagram pubblicate nelle scorse ore nel proprio profilo. La cantante, prima, ha postato una foto in cui è intenta a montare un mobile e, a giudicare dalla sua espressione, si sta davvero divertendo, quindi, scrive: «Ci credereste se vi dicessi che oggi ho montato un mobile per il mio nuovo progetto?». Elettra, poi, ha aggiunto: «Ok, adesso che siamo agli sgoccioli ve lo svelo».

Ecco, poi, le foto esclusive del nuovo centro medico che aprirà e che si chiamerà El Beauty Med Spa.

La cantante ha spiegato: «A breve, aprirò il mio centro medico e spa» e, poi, ha consigliato di seguire la nuova pagina Instagram che conta già più di 6000 follower. Elettra non ha spiegato quali trattamenti saranno disponibili all'interno del centro ma in tanti pensano si possa trattare di qualcosa che ha a che fare con la chirurgia estetica non invasiva.

Elettra, tra amore e lavoro

In questo periodo della sua vita, Elettra Lamborghini sembra essere davvero felice. Vive a Miami, Stati Uniti, insieme al marito Afrojack (i due sono innamoratissimi), è una delle protagoniste dello show di Discovery, Only Fun e, inoltre, ha appena presentato questo nuovo progetto. I fan non vedono l'ora di scoprire qualche dettaglio in più in merito al centro medico.