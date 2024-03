Da Castellammare a Dublino: il ponte di musica del progetto Archeoclub stabiae

Il 4 Aprile a Castellammare di Stabia il mezzosoprano irlandese Raphaela Mangan e la pianista Annalisa Monticelli in ricordo del compositore italiano Michele Esposito.

Un evento dell'Archeoclub come racconta il presidente, Massimo Santaniello: «È un compositore spesso dimenticato ed invece, partì da questa città per conquistare il Mondo. Tra Dublino, dove fondò la Dublin Orchestral Society, Parigi dove compose opere e Firenze, riuscì a conquistare il Mondo. La sua città l’omaggerà il 4 Aprile al SuperCinema».

Un evento giunto alla terza edizione per un personaggio nato nel 1855 a Castellammare, che è stato pianista, compositore, direttore d’Orchestra, compositore italiano.

Un grande artista di successo internazionale, docente presso l’Accademia musicale di Dublino, diplomatosi presso il Conservatorio di Napoli. A Dublino, il maestro Esposito fondò la Dublin Orchestral Society, nel 1889, fondò anche una casa editrice, ed ottenne riconoscimenti di grande livello. E tante furono le sue opere di successo come nel 1897, la Cantata Deirdre al festival irlandese, nel 1907 la Sonata in mi minore per violino e pianoforte, Op.68 alla Societè nouvelle di Parigi , nel 1908 la Reale Accademia filarmonica di Bologna per il quartetto in do minore per archi, Op. 60. Da qui la serata del 4 Aprile, per il compositore che conquistò l’Europa. Con due artiste di fama internazionale come il mezzo soprano Raphaela Mangan e la pianista Annalisa Monticelli.