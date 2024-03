Napoli, il Salotto dei vip: a via Martucci pizza, cocktail e personaggi famosiÀ

Via Martucci non viene annoverata fra le strade più in voga di Napoli, eppure risulta di fatto ancora uno dei posti preferiti dai vip. Dopo Maradona numerosi calciatori e volti noti dello spettacolo infatti ancora oggi sono spesso avvistati a sorseggiare drink o a conversare amabilmente nel privé del Salotto Martucci, locale ricercato e accogliente nato sette anni fa nell’omonima via. Ma non solo: anche la Pizzeria Martucci che porta orgogliosamente avanti da circa 24 anni la tradizione della pizza a rot’ ‘e carrett’ (ossia quella sottile col cornicione basso e altamente digeribile con 24/36 ore di lievitazione naturale) è stata meta scelta negli ultimi anni dai più grandi artisti napoletani. Da Pino Daniele a Gigi D’Alessio fino ai più giovani Andrea Sannino e Rocco Hunt non hanno perso l’occasione per gustare una deliziosa cena con la giusta privacy. Ma è stata una seconda casa anche per attori come Alessandro Siani o Maurizio Casagrande, che non perdono mai l’occasione per trascorrere del tempo in relax fra la pizzeria e il lounge bar.

«Siani ci viene a trovare molto spesso – spiega Fabio Macchitelli, titolare delle attività - e quando era a Napoli era un cliente habitué, anche perché lavorava al teatro Tam a due passi da noi.

Ci chiedeva spesso la pizza olio, pomodoro e formaggio romano, ed è per questo che l’abbiamo titolata a suo nome. Casagrande invece amava il nostro bar e abbiamo scritto proprio sul bancone la frase che ci ripeteva sempre: “Dimentica il tempo”, perché con noi riusciva a lasciarsi alle spalle la frenesia quotidiana. Ma è stato indimenticabile quando Pino Daniele ci ha detto che da noi si sentiva a casa: in quel momento mi sono quasi commosso per la grande stima che provo per lui».

Anche i calciatori del Napoli non hanno potuto evitare di assaggiare la pizza proposta da Michele, storico pizzaiolo della pizzeria Martucci. Da Giovanni Francini a Gonzalo Higuain, Lorenzo Insigne, Paolo e Fabio Cannavaro, ma anche i quelli più recenti: tutti hanno scelto come meta via Martucci, che negli anni è diventata un vero punto di incontro dei vip. «Il Pampa Sosa ama la nostra pizza e viene spesso a trovarci. Christian Maggio o Gennaro Scarlato invece preferiscono l’atmosfera del Salotto Martucci per passare serate con gli amici. Uno dei clienti più esigenti ma anche simpatico è Antonio Carannante, che dopo aver assaggiato la nostra pizza è rimasto estasiato. Ci ha raccontato del suo passato da pizzaiolo prima di essere chiamato in prima squadra dal Napoli alla tenera età di 16 anni, così lo abbiamo messo alla prova: gli abbiamo fatto preparare una pizza col nostro impasto. A dire la verità è uscita un po’ bruciata, ma è stato un momento molto divertente. Proviamo a far sentire tutti a casa, forse per questo ci scelgono e tornano con piacere a trovarci. Aspettiamo prossimamente Osimhen e Juan Jesus, vorrei fargli provare le nostre specialità. Ma staremo attenti a servirgli qualcosa di leggero se verranno in prossimità delle partite», scherza il titolare.

Ma non solo napoletani bazzicano il posto: il passaparola fra i vip è arrivato anche nelle altre città italiane. Amadeus quando capita per Napoli ci fa spesso tappa, ma anche Vanessa Incontrada, Christian De Sica, Stefano Accorsi, Pio e Amedeo. O i premi oscar Lina Wertmuller, Nicola Piovani, Roberto Benigni. «Alle volte abbiamo assistito a dei teatrini simpaticissimi fra artisti che si sono incontrati per caso da noi, come con Clementino che ha fatto un vero e proprio show, o coi ragazzi di Made in Sud che vengono spessissimo e creano sempre gag divertenti», racconta qualche cliente che si è trovato a prendere parte a spettacoli improvvisati.

Certo al Salotto Martucci ci sono anche serate organizzate, molto frequentate da ragazzi che amano la musica e la convivialità: come il venerdì con la serata Vasame organizzata da alcuni giornalisti del gruppo Kiss Kiss o il karaoke e gli show organizzati nel week end. Oltre all’appuntamento immancabile con la partita del Napoli, trasmessa in diretta per i più accaniti tifosi che vogliono sostenere la squadra in compagnia.

«Abbiamo provato a unire la tradizione della vera pizza napoletana all’innovazione del food pairing molto alla moda fra i giovani. Oltre ai cocktail tradizionali infatti offriamo una grande varietà di drink da abbinare ai vari piatti», spiega Fabio Macchitelli. Sarà per questo che addirittura anche attori dall’oltreocenano scelgono via Martucci, alcuni direttamente da Hollywood come Jaimie Alexander o dall’Inghilterra come Bruce Payne, volto di Dungeons & Dragons o Passenger 57.

Insomma, a via Martucci è facile incontrare qualcuno a cui poter chiedere un selfie o un autografo, specie nelle serate più tranquille.