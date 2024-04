Sorpresi in due auto mentre spacciano, scattano quattro arresti a Caserta

E' stata la presenza di due auto, una Renault Twingo e una Volkswagen T-Roc, intestate a due diverse società di noleggio, disposte l’una di fronte all’altra in via Martiri di Bellona, una traversa sull’Appia tra Caserta e Casagiove, ognuna con a bordo due persone, a insospettire, nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Casagiove che hanno così deciso di eseguire un servizio di osservazione.

L'intuito ha permesso ai carabinieri di arrestare, per spaccio di sostanze stupefacenti, i quattro occupanti le due auto, tre uomini e una donna di età compresa tra i 25 e 37 anni.

I quattro sono stati prima notati affiancarsi con le auto e scambiare degli involucri e poi cedere una dose a un acquirente che, giunto a piedi, è riuscito a fuggire prima dell’intervento della pattuglia.



A seguito di perquisizioni personali e veicolari i quattro, un 28enne di Grumo Nevano, un 25enne di Casandrino, un 37enne di Marcianise e una 35enne di Maddaloni sono stati trovati in possesso di 19 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 8 grammi e di 82 dosi di crack del peso complessivo di 30 grammi circa nonché di 240 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attività di spaccio e di diversi telefoni cellulari utilizzati per lo scopo. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e il carcere femminile di Pozzuoli.