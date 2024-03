Circolo Posillipo, Vittoria Titomanlio: focus sull'unica donna campana eletta alla Costituente

Si parlerà di Costituzione, della nascita della Repubblica, dei partigiani cattolici e - soprattutto - delle donne elette all'Assemblea Costituente. E se ne discuterà sabato 23 marzo, dalle 11 al Circolo Posillipo di Napoli, con un approfondito focus su Vittoria Titomanlio, della Democrazia Cristiana, unica donna campana eletta 2 giugno 1946.

L’iniziativa è promossa dalla Dies Artis Semper presieduta da Rosa Carillo Ambrosio, e si inserisce in un percorso avviato da due anni da questa associazione teso alla Memoria delle madri e dei padri costituenti della nostra regione che parteciparono ai lavori dell'Assemblea Costituente, che redassero la nostra Carta Costituzionale e che avviarono i primi passi della nostra Repubblica.

La tappa napoletana nata in sinergia con il sodalizio sportivo presieduto da Aldo Campagnola e con l’Ucid (Unione Nazionale Imprenditori Cattolici) farà un focus su Vittoria Titomanlio unica donna ad essere eletta nel collegio Napoli-Caserta alle elezioni del 2 giugno del 1946.

In realtà fu l’unica donna ad essere eletta in tutta la Campania. Il suo impegno non si esaurì in questo mandato ma venne eletta successivamente per bene altre 4 volte. Cattolica, insegnante, originaria di Barletta venne eletta nelle fila della Democrazia Cristiana.

Ad accogliere relatori e ospiti ci sarà il presidente del Circolo Nautico Posillipo Aldo Campagnola, poi ci sarà l’esecuzione dell’Inno di Mameli a cura dei Piccoli Cantori di Forcella diretti da Cinzia D’Ambrosio e Katia Cherubini. I lavori saranno introdotti da Rosa Carillo Ambrosio, che illustrerà le motivazioni di questo progetto itinerante, seguirà il professore universitario e avvocato Tammaro Chiacchio che avrà il compito di offrire la contestualizzazione storica nazionale e napoletana del periodo che porto alla scelta della Repubblica nel nostro paese.

L’imprenditrice Stefania Brancaccio, vicepresidente nazionale Ucid, si soffermerà specificamente sulla figura di Vittoria Titomanlio, sul suo impegno per il mondo della scuola, per la promozione del mondo femminile di quei tempi e del suo impegno per la tutela dei lavoratori in particolar modo agricoltori e artigiani ma anche sulla attualità del suo pensiero e del suo operato.

Le conclusioni saranno affidate all’on. Silvia Costa, vicepresidente nazionale Anpci (Asspciazione Nazionale Partigiani Cattolici), che trarrà le conclusioni del dibattito sottolienando il ruolo che ebbero i cattolici e le donne nel periodo della resistenza e nella redazione della Carta Costituzionale.

Modererà il giornalista Franco Buononato.