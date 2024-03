San Giorgio a Cremano, il Palaveliero intitolato al prof Pasquale Campagna

Da oggi 25 marzo la più grande struttura sportiva di San Giorgio a Cremano si chiama ufficialmente “Palaveliero – Prof. Pasquale Campagna”, in ricordo di un uomo che è stato un maestro di vita, oltre che di sport e scuola per diverse generazioni di sangiorgesi, venuto a mancare nel 2022.

Alle 9.30 è iniziata la cerimonia di intitolazione che ha visto protagonisti ancora una volta gli studenti impegnati in dimostrazioni di vari sport tra i quali il Rugby, lo sport praticato da Campagna a livello agonistico. Successivamente, il Sindaco Giorgio Zinni ha scoperto la targa dedicata a Campagna, sulle note dell’Inno alla Gioia suonate dall’Orchestra della scuola Dorso, alla presenza dei figli, Ciro, Emilio e Miryam e di tantissimi amici, colleghi e personalità che hanno voluto rendergli omaggio.

Presenti, infatti, anche il presidente regionale del Coni, Sergio Roncelli, il Prof. Bottiglieri, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico Regionale, il Vicepresidente della Federazione Rugby Giovanni Melillo e l’olimpionico, attuale commissario tecnico della Nazionale Paralimpica di Scherma, Dino Meglio, oltre alle Forze dell’Ordine e ai Dirigenti scolastici. Ognuno ha espresso un ricordo personale sul Prof. Campagna, mettendo in evidenza le sue doti professionali e atletiche come docente e come sportivo, ma soprattutto le sue qualità umane, riconoscendogli generosità e disponibilità costanti.

Il sindaco Zinno afferma: «Questa intitolazione è stata voluta da tutta la comunità sangiorgese, ho anche ricevuto una raccolta firme da parte di uomini e donne impegnate nel campo dello sport e il sostegno del già Parlamentare amico e concittadino Bruno Cesario. Un ringraziamento però, va sicuramente al Prof. Federico Pisciotta per l’impegno profuso in questo percorso e per l’organizzazione della cerimonia di intitolazione. Grazie a Massimiliano Palmentieri che attraverso la Flat Sport contribuisce a fare del “Palaveliero – Prof. Campagna” una struttura punto di riferimento per tante discipline a livello nazionale e all’amministrazione tutta con cui abbiamo condiviso questa intitolazione e questa giornata di gioia e commozione.

Pasquale Campagna è e resterà per tutti un esempio di amore, dedizione e servizio, incarnando perfettamente i valori dello sport e della vita».