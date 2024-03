«Al Mio Segnale Scatenate l’Infermo», Lello Marangio batte Corrado Guzzanti e Enrico Brignano

Con il suo libro autobiografico «Al Mio Segnale Scatenate l’ Infermo» edito da Homo Scrivens, Lello Marangio scala la classifica dei libri più venduti in Italia. È infatti risultato 13esimo nella classifica dei 50 libri umoristici più venduti. Dietro di lui grossi nomi come Corrado Guzzanti, Sergio Staino, Jacopo Fo ed Enrico Brignano, una grossa soddisfazione per l’umorista napoletano.

Un libro questo che è stato presentato in tutta Italia ed anche a Zurigo in un incontro organizzato dall’Istituto Italiano per gli Scambi Culturali Italia-Svizzera ed è stato adottato, insieme ad altri libri di Marangio, in tutte le scuole di Ripatransone, un paese in Provincia d Ascoli Piceno su iniziativa del Sindaco Alessandro Lucciarini e di tutto il Consiglio Comunale.

Nei suoi libri, Marangio, umorista, autore di tanti comici di grosso spessore, disabile anche lui con un trascorso di atleta paralimpico (ha attraversato a nuoto per 2 volte lo Stretto di Messina) parla di disabilità in maniera ironica, ci fa tanto ridere ma contemporaneamente mette sotto agli occhi di tutti le tante problematiche che assillano i disabili.

Un'ottica completamente diversa che evita l’inutile pietismo ma che invece suona la carica affinché i disagi dei disabili vengano affrontati seriamente, un mix letterario ironico ma di spessore che sta avendo un enorme successo, infatti i suoi libri vanno a ruba ovunque e lui riceve premi in tutta Italia.

Con cinque libri all’attivo, volumi che si trovano in tutte le libreria, Marangio ha ricevuto sei premi per la Migliore Letteratura Umoristica: Il Premio Samadi alla Cultura (Brindisi) il Premio Lucio Rufolo (Napoli) il Premio Charlot (Salerno) il Premio Massimo Troisi (San Giorgio a Cremano) il Premio Il Giullare ispirasto a Dario Fo (Trani) e l’ultimo il girono 15 marzo allo Yachting Club di Salerno il Premio Internazionale Alla Parola.

Il suo nuovo libro «Per Favore Non Toccatemi i Disabili» viene richiesto e presentato ovunque in Italia. Il 6 febbraio scorso è stato presentato al Senato, nella Sala Caduti di Nassirya con una iniziativa del Senatore Francesco Silvestro sempre attento alle problematiche dei disabili, il 6 aprile sarà presentato ad Alba in provincia di Cuneo in una manifestazione voluta dal Garante delle Disabilità del Comune Dottoressa Orsola Bonino. A maggio Marangio presenterà questo libro al Salone del Libro.

Insomma un affermazione letteraria quella di Marangio e del suo editore Aldo Putignano che da sempre ha creduto in lui, un successo che parte da Napoli e s’irradia in tutta Italia.