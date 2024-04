Il mare più blu d'Italia? È quello di Marina del Cantone a Massa Lubrense

Un tuffo dove l'acqua è più blu? Basta arrivare a Massa Lubrense. Marina del Cantone si piazza, infatti, al 14esimo posto nel mondo. La spiaggia di Nerano, amata dal jet-set internazionale per le prelibatezze dei rinomati ristoranti e zona C dell'Area marina protetta Punta Campanella, è l'unica italiana in una lista di 200 specchi d'acqua nei vari continenti.

A stilare la particolare classifica è stata un'agenzia internazionale di affitti/vacanze, CV Villas, che ha utilizzato le immagini raccolte dai satelliti, premiando i tratti di mare con il colore più simile alla tonalità YlnMn Blue, un nuovo blu intenso, acceso e brillante, chiamato anche Bluetiful.

Da anni, l'Amp Punta Campanella gestisce in estate un campo boe ecosostenibile nell'ampia Baia di Marina del Cantone, in località Le Mortelle (zona B del Parco marino), dove è possibile ormeggiare senza causare danni ai fondali e alle praterie di posidonia.