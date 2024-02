Massa Lubrense, due tartarughe salvate dagli operatori dell'Amp Punta Campanella

Si chiamano Kevin e Noemi le due tartarughe recuperate negli ultimi giorni grazie alla collaborazione tra pescatori, Area marina protetta di Punta Campanella e Stazione zoologica Anton Dohrn di Portici. Kevin è un maschio adulto pescato accidentalmente. Era rimasto impigliato nella rete ad una profondità di 70-80 metri. Segnalato dal pescatore Luigi Guida, è stato recuperato dallo staff del Parco di Punta Campanella e trasferito al Centro ricerche tartarughe marine della Stazione zoologica Dohrn. È a rischio embolia, a causa della risalita troppo veloce dai 70metri di profondità. Un problema comune a tutte le tartarughe che restano intrappolate nelle reti da pesca.

Noemi è invece una tartaruga femmina subadulta che è stata recuperata la settimana scorsa, sempre grazie alla segnalazione dei pescatori.

Anche lei era rimasta impigliata in una rete da pesca. Ora si trova presso il centro della Stazione zoologica Dohrn per ricevere tutte le cure e le analisi del caso. È in buone condizioni, migliori di Kevin perché è risalita da una profondità minore, ma dovrà superare il trauma dovuto alla cattura accidentale.

«È fondamentale non rimettere subito in mare una tartaruga pescata - spiegano dall'Amp Punta Campanella -. Anche se appare in buone condizioni, in realtà potrebbe essere ferita, in stato di choc e morire per un'embolia una volta rimessa in mare. Bisogna invece contattare la Capitaneria di porto, la Stazione zoologica o il nostro Parco marino, anche quando si avvista un esemplare in difficoltà in mare».

La sinergia tra Amp Punta Campanella, pescatori e Stazione zoologica Dohrn in questi anni ha permesso di salvare più di 150 tartarughe. Una collaborazione che proseguirà con la prossima apertura del nostro Centro di Primo Soccorso a Massa Lubrense.