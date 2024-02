Capri, tragico incidente stradale sulla provinciale per Marina Grande

Circolazione paralizzata a Capri per uno scontro stradale che ha visto come teatro la strada provinciale che collega il centro di Capri con il porto di Marina Grande. Uno spaventoso incidente ha tenuto banco nella mattinata in una fascia oraria caratterizzata da un’intensa circolazione stradale lungo l’arteria: un carrello a trazione elettrica che trasportava materiale edile e stava scendendo ha impattato contro la parte posteriore sinistra di un autobus turistico che invece era in senso opposto verso il centro e procedeva sulla propria corsia. Il carrellino elettrico a causa dell’impatto si ribaltava sulla strada.

Sul posto arrivavano gli agenti di polizia municipale di Capri guidati dal Comandante Daniele De Marini e la circolazione veniva immediatamente interrotta e allertati i soccorsi del 118 per trasferire in ospedale il conducente del carrellino che presentava varie lesioni agli arti inferiori.

Intanto la viabilità restava ferma condizionando anche lo slittamento dell’orario di partenza del traghetto della Caremar delle ore 11 da Capri per Napoli e che, appunto, è normalmente utilizzato per il trasporto di camion delle merci e di veicoli che erano invece fermi a causa del blocco stradale.

La ripresa della circolazione è avvenuta dopo quasi due ore e lungo il tratto di strada interessato dall’incidente è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per sventare eventuali pericoli che avrebbero potuto provocare i liquidi e i materiali che erano finiti sulla strada durante l’incidente. Il conducente del veicolo, poco più che trentenne, è stato sottoposto alle cure del personale sanitario dell’ospedale Capilupi che ha proceduto anche ad effettuare esami, Tac e approfondimenti.