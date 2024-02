Torre del Greco, non presenta dichiarazioni fiscali per 300mila euro: indagato revisore contabile

Avrebbe omesso la presentazione delle specifiche dichiarazioni fiscali, sottraendo allo Stato oltre 300mila euro: maxi-sequestro preventivo nei confronti di un revisore contabile di Torre del Greco (Napoli).

Ad eseguire il provvedimento per un importo di 333.421,03 euro, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i militari del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata: il professionista risulta indagato per dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione.

Sulla base di verifiche avviate dalla compagnia di Torre del Greco della Guardia di Finanza, il revisore contabile avrebbe omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva per il 2019 e ai fini delle imposte dirette per il 2021, pur in presenza di imposte dovute pari rispettivamente a 112.482 e 62.959 euro.

Inoltre, avrebbe presentato dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette per il 2019, non indicando compensi pari a 375.591,76 euro, evadendo - stando a quanto riferito dalla Procura - imposte per complessivi 157.980,03 euro. Nel corso delle operazioni è stata sequestrata l'intera somma attraverso disponibilità finanziarie per 64.674,36 euro, quote societarie pari a 1.000 euro e tre quote di immobili che si trovano a Portici e Torre del Greco riconducibili al professionista.