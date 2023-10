Quattro grampi avvistati ​nel mare di Sorrento

Questa mattina quattro grampi hanno affiancato un’imbarcazione al largo del Capo di Sorrento, in zona C dell’Area marina protetta di Punta Campanella. L’avvistamento di grampi non è molto frequente in Costiera.

Si tratta di un’altra specie di delfini. Ce ne sono diverse: delfini comuni, tursiope, stenelle e pure i grampi o anche chiamati delfini di Risso. Gli avvistamenti in penisola sorrentina sono davvero rari, negli ultimi anni non è mai successo.

Comunque sono anch’essi presenti nel golfo di Napoli, soprattutto nella zona al largo di Ischia. L’Amp Punta Campanella, che prosegue nel progetto di tutela Life Delfi, coordinato dall’Irbim Cnr, invita a segnalare sempre avvistamenti di cetacei e delfini in particolare, utilizzando l’app Marine Ranger scaricabile a questo link: https://marine-ranger.org/

La citizen science è infatti molto importante per la ricerca, il monitoraggio e la tutela della specie.

Attraverso le foto è anche possibile l’identificazione degli esemplari avvistati e seguirne gli spostamenti all’interno del golfo di Napoli e oltre.