L'affondo di De Luca: «Il Pd ormai naviga in spazi intergalattici. La Schlein? Abbiamo appuntamento a Benevento»

Sul modo di fare opposizione «io vedo il Pd navigare negli spazi intergalattici. Avrei fatto il filibustering rispetto ai fondi sviluppo e coesione: il Sud da un anno e due mesi aspetta risorse, per una operazione di ricatto politico. Io avrei bloccato il Parlamento italiano finché non si fosse sbloccata questa partita». A dirlo il governatore campano ed esponente del Pd, Vincenzo De Luca, alla festa de Il Foglio in corso a Palazzo Vecchio a Firenze.

«Gli applausi a scena aperta qui a Palazzo Vecchio? Non sono come le assemblee del Pd», ha poi ironizzato De Luca. E sulla possibilità di un confronto con la segretaria del Pd Elly Schlein, anche lei a Palazzo Vecchio, «abbiamo un appuntamento a Benevento, sto facendo un tour de force», ha replicato De Luca.

Il governatore campano ha scherzato con chi gli chiedeva delle Europee e se fossero un punto di svolta per il Pd: «Ieri in vista delle Europee ci siamo fatti un ragù al cinghiale a Firenze, abbiamo reso produttiva questa stagione politica».