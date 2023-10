De Luca risponde alla Schlein: «Ha fatto un'altra figuraccia»

Con le parole dette ieri sera da Fabio Fazio, la segretaria del Pd Elly Schlein «ha fatto un'altra figuraccia, perché nel 1993 e nel 1997 mi sono candidato senza lista di partito». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca rispondendo alle dichiarazioni della segretaria nazionale del Pd. «Mi candidai - ha aggiunto De Luca che in quegli anni era stato eletto sindaco di Salerno - con due liste di programma, quindi ha perso un'altra buona occasione per tacere».

Schlein aveva detto che «il terzo mandato in questo momento non è previsto dalla legge. So che Vincenzo De Luca ha scritto un libro, ricordo che è stato eletto per la prima volta nel 1993, quando io avevo 8 anni. Il titolo giusto del libro dovrebbe essere grazie Pd».