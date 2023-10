Escursione a Punta Campanella per ragazzi disabili organizzata da Parco marino e dal Rotary Posillipo

Ieri un gruppo di ragazzi con disabilità ha visitato l’Area marina protetta Punta Campanella.

L’iniziativa, voluta dal Rotary Club Napoli Posillipo del presidente Luigi Morgera, è stata subito accolta dal presidente e dal direttore del Parco marino, Lucio Cacace e Lucio De Maio.

Accompagnati da Luca Urro e Carmela Guidone a bordo del Gozzo «Punta Campanella», i ragazzi hanno potuto ammirare le bellezze della Costiera sorrentina, le zone di maggiore pregio dell’Area marina protetta e ascoltare le caratteristiche che la rendono unica e importante per la ricca biodiversità, oltre ai vari progetti portati avanti dall’ente gestore per la sua tutela.

In serata, inoltre, presso il ristorante Antico Francischiello, a Massa Lubrense, il direttore del Parco, Lucio De Maio, è intervenuto ad un incontro promosso dal Rotary Club Sorrento per parlare di progetti e futuro dell’Area marina protetta con il presidente del Rotary Alfredo Ciccodicola e con l’oceanografo Giancarlo Spezie, ex componente del Cda dell’Amp Punta Campanella.