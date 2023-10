Il Campus della Salute: a lungomare Caracciolo si apre l’undicesima edizione

Si è aperto oggi l’undicesima edizione del Campus della Salute sul lungomare Caracciolo. Insieme alla professoressa Annamaria Colao, coordinatore scientifico, Pasquale Antonio Riccio, presidente Campus e Tommaso Mandato, c’erano il rettore Matteo Lorito, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, gli assessori comunali Teresa Armato e Vincenzo Santagata e numerosi rappresentanti del mondo della sanità, della cultura e del Terzo settore. Al via anche la prima edizione del Festival della letteratura sportiva con il libro del presidente del Campus 3S Givova Tommaso Mandato «Abbasso il calcio, Viva il pallone» con la presenza, tra gli altri, di Salvatore Bagni, insieme a numerosi protagonisti dello sport e della letteratura che nel corso della settimana si alterneranno nella presentazione di tantissimi libri. Il museo dedicato a Maradona sarà visitabile nel corso dell’evento.

Il cuore dell’iniziativa atteso come sempre da tantissimi napoletani prosegue con le visite mediche gratuite per tutti (da martedì 3 a giovedì 5 ottobre dalle 15 alle 18.30 mentre venerdì 6 e sabato 7 per tutta la giornata).



La prevenzione è al centro del Campus 3S Givova come ogni anno a Napoli con oltre cento tra medici, esperti e volontari che garantiranno visite mediche gratuite in decine di specialistiche nel più grande ospedale da campo realizzato al centro della città. Medici dell’Università Federico II insieme a numerose strutture private coordinati dalla professoressa Annamaria Colao, chairholder della Cattedra UNESCO per l’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile, e dal presidente del Campus della salute Pasquale Antonio Riccio, garantiranno la possibilità di migliaia di visite in molte delle principali specialistiche mediche.

Gli ambulatori attivi, grazie alla disponibilità di tanti medici volontari e all'azione della squadra associativa e dei partner, saranno dedicati a cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, nutrizione, osteoporosi, ortopedia, senologia.



L’area pedonale sarà animata da un programma ricchissimo con numerose attività sportive dedicate alle scolaresche e non solo con tutte le finali previste domenica 8 ottobre. Da quest’anno anche i tornei 3vs3 di basket. Spazio agli amici a quattro zampe, a eventi di solidarietà e tanto altro insieme a numerosi testimonial e autorità che si alterneranno durante la settimana dedicata alla prevenzione.