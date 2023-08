Premio Giocaitalia, la consegna alla farmacista napoletana Myriam Mazza

Myriam Mazza, farmacista specializzata in dermocosmesi oncologica e presidente dell'associazione «Ricomincio da Me», sarà onorata con il prestigioso Premio Giocaitalia 2023. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 27 agosto presso il Castello Sforzesco a Milano, nell'ambito della kermesse Giocaitalia, un'importante evento dedicato al gioco, alla cultura e ai talenti.

Myriam Mazza è stata riconosciuta per i suoi eccezionali contributi nell'ambito della dermocosmesi oncologica e per il suo impegno nell'aiutare le donne che affrontano i cambiamenti fisici ed emotivi legati alla lotta contro il cancro. Il premio le è stato conferito in particolare per il suo coinvolgimento nella rubrica "Parole di donna", trasmessa su Lazio TV, dove ha fornito supporto, informazioni e fiducia alle donne che affrontano questa sfida titanica.

«È con immensa gratitudine e umiltà che accetto il premio Giocaitalia 2023 – dichiara la farmacista napoletana -. Questo riconoscimento non rappresenta solo un'emozione personale, ma un tributo a un settore cruciale e spesso trascurato della salute e del benessere femminile: la dermocosmesi oncologica. Essa non riguarda solo l'aspetto estetico, ma è fondamentale per ripristinare la fiducia e l'autostima delle donne che affrontano profonde sfide fisiche ed emotive.

Dedico questo premio a tutte le donne coraggiose che ha avuto l'onore di incontrare lungo il mio cammino».

L'evento GiocaItalia, ideato nel 1976 dal giornalista Sandro Sebastiano Ravagnani e da Cino Tortorella è un vero e proprio carosello di gioco, cultura e talenti, dedicato alla valorizzazione delle risorse umane e dell eccellenze del paese. Molti i protagonisti partecipanti, i premiati e gli ospiti: il giovane attore Luca Morello (vincitore del Premio David di Donatello), la modella e attrice Elisa Barranu, il Professor Luca Giuliano e Martina Gambadoro presenteranno i finalisti del Trofeo “GiocaItalia”, il gruppo di fisarmonicisti Harmonikos, il cantante Manuel, i cantautori Riccardo Marra e Paride Orfei, il gruppo Rock Italian Women Tribute, i cantanti lirici Antonella Carpenito, Antonio Petrillo, Maurizio Scala, Federica Nutini, il coro Gospel diretto dal Maestro Tiziano Cogliati e, ospite d’eccezione, il cantautore Enzo di Napoli, che renderà omaggio a Domenico Modugno.