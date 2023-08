Aveva scelto di raccontare anche la sua malattia attraverso l'obiettivo della macchina fotografica. Una scelta coraggiosa e piena di umanità quella di Maria Grazia Colcera, morta nella notte tra il 5 e il 6 agosto. Tra un mese, il 6 settembre, avrebbe compiuto 69 anni. Imprenditrice nota nel settore della pelletteria, in cui lavorava da quando aveva 18 anni, era una grande appassionata di fotografia. Era ricoverata all'ospedale di Padova, ha combattuto a lungo contro il tumore ma alla fine il male l'ha strappata all'affetto dei suoi cari: il marito Luciano Mattiazzo con il quale aveva festeggiato 50 anni di matrimonio lo scorso luglio.

APPROFONDIMENTI Andrea Purgatori, il tumore e l'ischemia: cosa non torna nella morte. Martedì la tac, mercoledì l'autopsia Sofia, morta a 16 anni per un tumore. Mamma Lucia: «I suoi funerali siano una festa» Incinta scopre di avere un tumore: Feliciana Chimenti non si cura per salvare il figlio, poi muore. Aveva 44 anni

Professore muore a 60 anni per un tumore fulminante, Angelo Miele ha insegnato fino all'ultimo: dava i voti dal letto d'ospedale

Addio Maria Grazia

Lascia anche il figlio Nicola e la nuora Elisa Bagordo, presentatrice, con la quale aveva creato un legame speciale, raccontando con le sue foto anche il mondo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Donna vivace, poliedrica e insieme sensibile, nella sua professione aveva sempre riservato grande attenzione all'arte, alla moda, alla ricerca dell'innovazione e delle nuove tendenze. Aveva mosso i primi passi nel mondo della fotografia nel 2012, che coltivava assieme alle passioni per i viaggi e il mare. Aveva aderito al circolo fotografico "L'obiettivo" di Dolo, con il quale aveva partecipato a parecchie mostre collettive. «Oggi la nostra cara socia e consigliera Grazia ci ha lasciato scrive il gruppo sulla sua pagina Facebook - mancheranno a tutti noi la tua voglia di fare, vivacità, la spinta a rinnovarci sempre e soprattutto il tuo sorriso». Colcera aveva collaborato in modo attivo con gruppi, circoli e club che si occupano di fotografia.

Tra i premi conseguiti nel 2013 era risultata 2° classificata per la foto dell'anno della federazione Fiaf Veneto. Numerose le mostre a cui aveva partecipato dal 2017, tra cui con l'associazione "Frequenze Visive" di Vigonovo con un progetto di introspezione, esposizioni all'ospedale di Dolo, e all'estero in Francia e Polonia. Nel febbraio scorso aveva promosso la sua mostra antologica a villa Concina. La personale metteva insieme foto del territorio e dei suoi viaggia: dai bambini africani ai luoghi di abbandonati di Mestre e Rovigo. Alcuni dei suoi scatti della zona industriale di Marghera e il paesaggio fiorito di Castelluccio (Norcia) sono visibili fino al 31 agosto alla Casa del Caffè in centro a Mestre. L'ultimo saluto a Maria Grazia si terrà giovedì 10 alle 16 nella chiesa di Fiesso d'Artico.