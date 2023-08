Toto Cutugno come è morto? Il tumore alla prostata (con le metastasi fino ai reni) scoperto grazie ad Al Bano

Toto Cutugno combatteva da tempo con un tumore alla prostata. A 80 anni appena compiuti (a luglio) il cantautore si è spento oggi intorno alle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. A dare la notizia all'ANSA è il suo manager Danilo Mancuso che spiega che, «dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi».

La diagnosi

Nel 2007 gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata, che lo ha costretto a subire un intervento chirurgico e una lunga terapia.

Metastasi fino ai reni

“Avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni.

Se non mi facevo operare subito le metastasi mi arrivavano ai reni ed ero finito”, aveva confessato Cutugno. Una malattia che il cantante è riuscito a scoprire appena in tempo, grazie anche all’aiuto di un grande amico nonché celebre artista: Al Bano Carrisi.

L'aiuto di Al Bano

Al Bano consigliò a Toto Cutugno di farsi visitare da uno specialista. “Sono un miracolato, quindi oggi me la godo la vita. – ha raccontato successivamente Cutugno durante un’intervista a Verissimo – Me la godo, la vita è un dono di Dio. Senza far del male a nessuno, non devi essere ipocrita. Io c’ho un carattere di mer*a, ma ho una bella anima”, ha assicurato il cantautore.

Il chirurgo

"Mi hanno portato al San Raffaele – ricordava Cutugno –. Al Bano mi ha fatto conoscere il chirurgo che ha operato suo suocero e che mi ha salvato la vita. Io sono un miracolato. Mi godo la vita, perché è un dono di Dio e va vissuta al massimo”.

L'ultimo intervento

Il cantante inoltre ha spiegato qualche dettaglio dell’intervento subito: “Mi hanno tolto il rene destro. Non posso camminare tanto. E mi esibisco su uno sgabello… per 3 ore in piedi non posso esibirmi. Al Bano è una delle persone più vere ed oneste che io abbia incontrato, ti dà l’amicizia”, ha poi concluso Cutugno.