Meteo Capodanno, dallo stallo metereologico alla perturbazione di fine 2023: poi cambia tutto, le previsioni

Come sarà il tempo il 31 Dicembre? questa è la domanda che si stanno ponendo milioni di italiani in questo momento. Come ogni fine dell'anno che si rispetta, le pioggie e il freddo ne fanno da padrone anche se quest'anno sembra essere cambiato qualcosa sopratutto dal punto di vista delle temperature. Potrebbe essere questo un segnale di buon auspicio oppure no? Andiamo a vedere come concluderemo il 2023 e come ci darà il benvenuto il 2024.

Meteo Capodanno, le previsioni. Anticiclone addio: in arrivo freddo, pioggia e neve

Stallo meteorologico

«Nei prossimi giorni l’alta pressione sarà in solo parziale indebolimento, favorendo venti più umidi che manterranno il tempo spesso uggioso al Nord e lungo il versante tirrenico», spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. «Potremo avere qualche pioggia in particolare tra Liguria e alta Toscana, ma sporadicamente anche al Nordovest, Emilia Romagna e Umbria, comunque poca cosa.

La veloce perturbazione

«Proprio tra San Silvestro e Capodanno una veloce perturbazione atlantica riuscirà a filtrare l’alta pressione portando un po’ di pioggia in pianura e neve sulle Alpi, sebbene non verrà interessata tutta la Penisola ma essenzialmente il Nord e le regioni del versante tirrenico – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – su queste aree dunque la notte del Veglione potrà trascorrere almeno in parte bagnata, mentre le precipitazioni risulteranno scarse se non del tutto assenti sul lato Adriatico e buona parte del Sud (esclusa la Campania). Ad ogni modo assisteremo ad una generale ridimensionata delle temperature rispetto ai giorni scorsi, ma non farà ancora particolarmente freddo».

A gennaio cambia tutto

«Il nuovo anno potrebbe avviarsi con tempo decisamente più dinamico rispetto a quanto abbiamo assistito a dicembre. Le perturbazioni atlantiche potrebbero infatti tornare a interessare con maggiore frequenza anche il Mediterraneo e quindi l’Italia, portando fasi piovose (e nevose in montagna), anche se ancora non in un contesto particolarmente freddo, almeno in una prima fase. Seguiranno importanti analisi e aggiornamenti», concludono da 3bmeteo.com