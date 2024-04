La tempesta Pierrick arriva in Italia, ecco dove e quando pioverà: attesi forti temporali soprattutto al Nord

L'anticiclone africano è in fase di indebolimento sotto la spinta di una perturbazione atlantica pilotata da una dinamica depressione che si sta scavando sulla Francia, chiamata tempesta Pierrick. La parte più avanzata del fronte ha già raggiunto l'estremo Nordovest d'Italia dando luogo ad un peggioramento del tempo su Piemonte occidentale e Valle d'Aosta, dove da questa notte sono riprese le piogge, anche con qualche temporale sull'alto Canavese.

Dove pioverà

I fenomeni più insistenti interessano gran parte dell'arco alpino occidentale, con accumuli pluviometrici che nella notte hanno già raggiunto i 30mm sulle alte valli torinesi, dove la quota neve si mantiene per il momento ancora elevata, oltre i 2000/2200m. Sul resto d'Italia invece il tempo è ancora stabile con clima mite e temperature minime fino a 17/18°C sul Messinese tirrenico, fino a 17°C anche su tratti di Calabria ionica, Salento e Cilento.

Nord Italia

Al Nord piogge e rovesci in intensificazione al Nordovest e in estensione a medio-alta Lombardia nel pomeriggio, poi a ovest Emilia e Triveneto occidentale entro sera, con fenomeni anche temporaleschi sul basso Piemonte.

Rimane asciutto su Romagna ed estremo Nordest, anche con qualche schiarita. Neve in calo sulle Alpi fino a 1100/1200m in serata, a quote superiori sulle Alpi Marittime.

Centro Italia

Al Centro sole offuscato da velature e stratificazioni alte, tendenti a divenire più compatte in serata sull'alta Toscana con qualche pioggia o rovescio.

Sud Italia

Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con cielo offuscato da velature e strati alti su Sardegna, Sicilia e regioni tirreniche. Temperature in calo al Nordovest, ancora caldo altrove, punte di 30°C al Sud. Venti di Scirocco in rinforzo, di Maestrale in Sardegna.