Meteo Pasquetta, a che ora e dove pioverà? Da Nord a Sud, ecco le previsioni. E domani arriva l'alta pressione

L'ultima intensa perturbazione delle feste Pasquali transiterà sull'Italia nella giornata di Pasquetta e subito dopo rimonterà l'alta pressione. A differenza delle precedenti perturbazioni questo sarà un passaggio più meridiano che coinvolgerà oltre alle regioni settentrionali anche quelle centrali e parte del Sud.

Meteo Pasquetta, le previsioni

Tutto è iniziato già nelle prime ore della notte di lunedì sulle regioni di Nordovest con fenomeni intensi, anche a carattere di nubifragio, Poi rovesci e temporali si sposteranno verso il Nordest e le regioni centrali entro le prime ore del pomeriggio di lunedì e infine verso il tardo pomeriggio e la sera qualche piovasco raggiungerà anche il Sud, sostanzialmente Campania, Molise e Puglia.

Il transito sarà preceduto e accompagnato da venti forti prima di Libeccio e Scirocco poi di Ponente e Maestrale. Atteso anche un consistente calo delle temperature anche se le massime saranno ancora molto elevate all'estremo Sud con punte persino vicine ai 30°C.

Nord

Nord, al mattino aperture al Nordovest pur con rovesci sui settori alpini e sulla Liguria centro orientale. Instabile o localmente perturbato altrove con piogge e temporali, forti su Prealpi e pedemontane lombardo-venete e sul Friuli. Nel pomeriggio ancora qualche piovasco o temporale tra alto Piemonte, medio alta Lombardia e Triveneto, isolato anche sulla Liguria. Tende a migliorare sul Friuli e l'Emilia Romagna. In serata residui piovaschi tra Lombardia e Triveneto. Ampie aperture altrove.

Centro

Al mattino temporali sulla Toscana in estensione entro il pomeriggio anche a Umbria, Marche e alto Lazio. Nelle tarde ore pomeridiane o prime ore serali piovaschi anche tra Abruzzo e basso Lazio mentre migliora da nord.

Sud

Variabilità e qualche isolato piovasco in Sardegna, soleggiato altrove ma con tendenza dal pomeriggio a nubi in aumento sulla Campania con qualche piovasco poco prima di sera. In serata possibili brevi piovaschi anche su Molise e Puglia.

Le temperature

Temperature in calo al Nord e al Centro, in possibile temporaneo ulteriore aumento al Sud ma poi in calo dalla sera. Venti forti meridionali. Mari molto mossi o agitati con mareggiate.