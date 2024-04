Allerta meteo, Mastella: «Massima prudenza»

Rovesci e temporali, avviso del sindaco di Benevento Clemente Mastella sulla scorta dell’allerta diramata dalla Protezione civile regionale. Almeno fino alla mezzanotte sono previste condizioni meteo molto perturbate, pertanto il primo cittadino invita la popolazione «ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico».



Vanno dunque evitati locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici, e va costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento va staccata subito l’energia elettrica. L'ulteriore invito di Mastella è ad evitare se possibile di transitare nei sottopassi stradali, siti critici in occasione di allerta meteo.

Data la possibilità di raffiche di vento, meglio assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.