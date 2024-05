Benevento, Mastella firma l'ordinanza: «Lungosabato Matarazzo, degrado intollerabile»

In seguito al sopralluogo effettuato dalla polizia municipale presso l'area di cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino strutturale e funzionale delle opere di protezione della sponda sinistra del fiume Sabato, nel tratto «Lungosabato don Emilio Matarazzo», è stata emessa un'ordinanza sindacale che impone alla stazione appaltante e alla ditta esecutrice dei lavori l'immediata pulizia e messa in sicurezza delle aree di cantiere perché «costituiscono pericolo alla salute e all'ambiente, nonché alla pubblica incolumità». La stazione appaltante e la ditta esecutrice dei lavori devono provvedere ad horas, e comunque entro 7 giorni dalla notifica dell'ordinanza, all'esecuzione delle operazioni richieste.

Nel frattempo, in una nota, il primo cittadino Clemente Mastella definisce «intollerabile che in zona Lungosabato Matarazzo un cantiere, con lavori il cui committente è il Provveditorato alle Opere pubbliche, sia abbandonato a se stesso e sia diventato un'area di degrado ormai da un anno e più.

Per questo ho firmato un'ordinanza per far pulire e mettere in sicurezza l'area anche a seguito delle ragionevoli lamentele dei residenti. Non accetteremo più questo stato di cose in quella zona».