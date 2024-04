G7 Capri 2024, Blinken compie gli anni e Tajani gli regala i Maneskin

Un regalo rock per i 62 anni del segretario di Stato statunitense Antony Blinken. Giunto a Capri per il G7 in compagnia della moglie Evan Ryan, l'alto funzionario americano ha ricevuto in regalo dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, un disco dei Maneskin, band romana molto popolare anche negli Stati Uniti, per il Los Angeles Times una delle preferite dagli americani.

Un regalo che, probabilmente, ha contribuito a fargli tornare il buonumore dopo un viaggio - quello sulla motovedetta da Napoli a Capri - complicato dal mal di mare.

In una Capri blindata per motivi di sicurezza ma con una presenza “discreta” degli agenti, l'unico neo delle prime due giornate del G7 è stato il maltempo, con la pioggia che in mattinata ha rovinato qualche programma ed un calo delle temperature che ha costretto tutti a tirare fuori i maglioni. I lavori dei Grandi nell'isola piena di turisti nonostante l'evento, è stata scadenzata da sessioni di lavoro, punti stampa e foto opportunity. Ma anche break, cene e colazioni dal profumo caprese.

Relax sull'isola con i piatti della tradizione

Ai ministri del G7, ospiti della sala teatro dell'hotel Quisisana, sono stati serviti oggi in mini vassoi di porcellana i piatti della tradizione isolana allestiti dallo storico chef executive dell'hotel a cinque stelle Stefano Mazzone, a capo di una squadra composta da ventiquattro cuochi. Il tutto senza interrompere i lavori. Il menù del giorno ha contemplato un' insalata caprese per antipasto, un primo piatto di penne al pomodoro e basilico, secondo a base di pezzogna al limone con scarole abbottonate.

Per dolce una torta diplomatica. Il tutto innaffiato da un vino bianco Vistamare Ca 'Marcanda. A richiesta sono stati serviti a fine pranzo caffè e piccola pasticceria. Menù tricolore dunque, come quello servito anche alla cena ufficiale di ieri. A Capri, intanto, è già tempo di bilanci. Per il sindaco, Marino Lembo, l'isola ha già vinto la sua sfida. «Certo - spiega - qualche disagio c'è stato, abbiamo dovuto spostare i bus dalla piazzetta, si è bloccato il traffico all'arrivo delle delegazioni, ma poca roba, a dimostrazione che quest'isola riesce a sostenere i grandi eventi». Alla vigilia c'era qualche preoccupazione per l'invasione delle forze dell'ordine sull'isola.

Dubbi, alla prova dei fatti, fugati. «Per questo - prosegue - desidero ringraziare il prefetto e le forze dell'ordine per l'approccio molto soft che hanno avuto. Dal punto di vista del ritorno economico poi, direi che è andata molto bene. Oggi gli alberghi sono tutti pieni in un periodo di bassa stagione. Il ritorno c'è stato». Capri messaggero di pace, insomma. Anche con un gelato. Quello esposto stamattina nella vetrina di una nota pasticceria a base di amarena, menta, arancia, limone e fragola. Gusti scelti per riprodurre i colori delle sette nazioni impegnate nel vertice. In superficie un albero di ulivo sotto la scritta G7 Italia. «Perché Capri - spiegano le titolari - è per la pace nel mondo».