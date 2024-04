«Abbiamo finanziato per 1,2 miliardi la bonifica e il recupero dell'area di Bagnoli, a Napoli».

Lo dice il ministro degli Affari Ue, la coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato il decreto Coesione.

«È un finanziamento rilevantissimo, che ha una valenza non solamente ambientale, ma anche e soprattutto sociale, economica e di prospettiva in quel territorio - aggiunge -. Che rappresenta un segnale molto importante, mette in moto la quota del Fondo di sviluppo e coesione assegnata al territorio e consentira, anche in sinergia con tutti i componenti della cabina di regia, a partire dal sindaco di Napoli che e il commissario di Bagnoli, di poter avviare questi interventi» visto che «abbiamo approvato i progetti relativi alla immediata cantierabilita degli stessi e quindi siamo nella fase operativa».

Fitto, poi, spiega: «Questo e un quadro di carattere generale del decreto, che ha un impatto molto rilevante e importante per quanto riguarda in modo specifico il Sud Italia, per la quasi totalita delle misure. Perche questi programmi e queste risorse giungono all'Italia esclusivamente per le condizioni di diseguaglianza disagio e differenza territoriale che appunto vengono rappresentate dal Mezzogiorno».