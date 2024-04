Ci siamo. Da oggi alle 8 in Corte d’Appello si presentano le liste per le elezioni europee. A Napoli i partiti consegneranno gli elenchi dei candidati per la circoscrizione Sud. Ore concitate per mettere a punto le liste, anche se quasi tutte le formazioni sono ormai pronte e i big in campo sono stati quasi tutti annunciati.

APPROFONDIMENTI Europee, duello Valente-De Luca jr per le liste del Sud Cantalamessa (Lega) vs De Luca: «Fa solo battutine, Salvini i fatti» Giorgia Meloni, offese sui manifesti a Napoli e Caserta: indaga la Digos

Il centrodestra

Le novità maggiori dovrebbero arrivare da Fratelli d’Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni, che guiderà con il proprio nome la sua formazione politica, fino all’ultimo ha fatto le sue valutazioni per completare gli elenchi. Tra i campani, i nomi dell’ultima ora che dovrebbero comparire nell’elenco sono quelli di Paolo Monorchio, presidente del comitato di Napoli della Croce Rossa Italia, e Gino Giamundo, presidente della sezione Moda e Design dell’Unione Industriali. Dovrebbe essere lui, quindi, il nome frutto del canale apertosi tra gli industriali napoletani e il partito di maggioranza del Governo. In lista anche l’ex sindaco di Pagani Alberico Gambino, il consigliere regionale Massimo Grimaldi, l’ex consigliere regionale Mariagrazia Di Scala, Elena Scarlato, imprenditrice dell’area nord di Napoli già candidata al Senato, e l’irpina Ines Frongillo. Per Forza Italia il capolista sarà Fulvio Martusciello, coordinatore regionale e capodelegazione uscente degli azzurri a Strasburgo. Con lui in lista, tra i campani, anche Alessandra Mussolini e le uscenti Isabella Adinolfi e Lucia Vuolo. Ma sono tanti i campani nell’elenco azzurro: l’ex Movimento 5 Stelle Raffaele De Rosa, il presidente del calcio Avellino Angelo D’Agostino, la flegrea Francesca Saltarello e la pomiglianese Barbara Ricci. La Lega punta sul generale Roberto Vannacci che giovedì sarà a Napoli sul Lungomare. Il vero asso nella manica, però, potrebbe rivelarsi Aldo Patriciello, tra i recordman per preferenze alle ultime europee quando era ancora con Forza Italia. In lista anche l’ex commissario campano del partito Valentino Grant, la consigliera regionale Carmela Rescigno, il sannita Raffaele Barone ed Angela Russo.

Il centro

Le novità maggiori al centro arrivano da Azione. Sciolta la riserva per quanto riguarda l’ex consigliere regionale Luigi Bosco che ieri ha firmato la candidatura. In campo con Calenda anche il salernitano Luigi Casciello e l’uscente Giosi Ferrandino. In lista tra i campani, inoltre, l’imprenditrice napoletana Barbara Preziosi e Paola Fanfarillo in quota Repubblicani. Il derby interno ai centristi è con la lista Stati Uniti d’Europa che unisce tra gli altri Italia Viva, Più Europa e Psi. Il trascinatore sarà l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo. In lista anche la moglie di Clemente Mastella Sandra Lonardo, il leader socialista Enzo Maraio e con ogni probabilità Caterina Miraglia, già assessore regionale e madre di Stanislao Lanzotti, da poco leader cittadino di Italia Viva.

Il centrosinistra

Grande competizione interna in casa Pd. Dietro la capolista Lucia Annunziata, ci saranno la vicepresidente del Parlamento europeo uscente Pina Picierno, l’ex senatore Sandro Ruotolo e l'ex deputato Lello Topo. In Campania si guarda con grande interesse anche alle candidature del sindaco di Bari Antonio Decaro e all’ex sardina Jasmine Cristallo. Il Movimento 5 Stelle sarà guidato al Sud dall’ex numero uno dell’Inps Pasquale Tridico. Dietro al docente di economia tanti i campani in lizza: Laura De Vita (storica collaboratrice di Roberto Fico), Maurizio Sibilio (professore dell’Università di Salerno), l’ex senatrice di Albanella Felicia Gaudiano, l’irpina Maura Sarno, l’attivista casertano Danilo Della Valle, e l’assessore comunale di Cicciano Annunziata Coppola. Il riferimento campano dell’alleanza Verdi-Sinistra sarà il deputato Francesco Emilio Borrelli. La lista “Pace, terra e dignità”, oltre a Michele Santoro, presenta anche l’avvocato Domenico Ciruzzi e l’eurodeputato uscente Piernicola Pedicini.