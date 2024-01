Le strade di Napoli sempre più a rischio per i pedoni. L’ennesimo grave incidente, ieri mattina in via delle Repubbliche Marinare, rilancia l’allarme sicurezza stradale in città. La dinamica dell’ultimo ferimento, pedone travolto da un’auto, non è diverso dai tre episodi che lo anno preceduto. Negli ultimi dieci giorni sono stati quattro i pedoni investiti in maniera grave nel centro cittadino e sono tutti ricoverati all’ospedale del Mare, in prognosi riservata. Il 52enne napoletano investito ieri, poco dopo le 8, stava attraversando via delle Repubbliche Marinare all’altezza del civico 440 quando è stato colpito dalla Bmw condotta da un 41enne che si è fermato a prestare soccorso. Gli accertamenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, comandata da Joselito Orlando, puntano, ora, alla ricostruzione esatta della posizione del pedone che non stava percorrendo strisce pedonali ma, probabilmente, aveva impegnato la carreggiata e si trovava al centro della strada. I rilievi planimetrici effettuati sul posto saranno coadiuvati dalle immagini della videosorveglianza acquisite dagli agenti municipali che, nel frattempo, hanno sequestrato l’auto e sottoposto il conducente agli esami tossicologici e alcolemici come da prassi in questi casi.

Nell’impatto con l’auto, il 52enne ha riportato fratture agli arti superiori e al bacino ed è stato soccorso con un codice di massima urgenza dall’ambulanza del 118 che lo ha trasferito al presidio di Ponticelli. L’investimento di ieri mattina è il quarto grave episodio avvenuto negli ultimi dieci giorni in città. Le vittime, attualmente tutte ricoverate all’ospedale del Mare, sono state coinvolte in una dinamica che si ripete quasi come un tragico copione. Lo scorso 23 gennaio, infatti, uno studente fuori sede di 21 anni è stato travolto da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in corso Garibaldi, intorno alle 23.30. Il giorno dopo, un 70enne è stato investito da un’auto in via Cristoforo Colombo d il 29 gennaio una signora di 68 anni è stata colpita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Foria.

Questa triste conta è solo la coda di un’emergenza che conta 16 vite spezzate nel capoluogo, a cominciare dalla morte di Elvira Zibra, la 34enne di origine marocchina trascinata da un centauro sul lungomare ad agosto del 2022. Vite interrotte, in molti casi avvenuti mentre i pedoni si trovavano sulle strisce pedonali come Giuseppe Iazzetta e Alessandra Navarra, travolti rispettivamente in piazza Sannazaro e via Piedigrotta poche settimane dopo Elvira. Le richieste dei familiari delle vittime e delle tante associazioni che li supportano puntano ad ottenere un numero maggiore di attraversamenti pedonali rialzati, dossi e semafori nelle strade cittadine. L'amministrazione comunale ha, di fatto, attivato un piano di messa in sicurezza con attraversamenti pedonali rialzati con un restyling che ha coinvolto dieci strade, prima fra tutte via Caracciolo. Le richieste di abitanti e commercianti, però, riguardano tante altre zone dove mancano, come nell'area del porto, quella dove sono stati investiti tre pedoni negli ultimi nove giorni.