Napoli, auto a folle velocità si schianta contro un noto locale di Chiaia: un ferito in ospedale

Una notte da far west nel cuore di Chiaia. Siamo a via Crispi, la notte scorsa. Dopo la chiusura di uno noto locale e quando i clienti erano già usciti, il conducente di un'auto fuori controllo, apparentemente fuori di sé, con una manovra suicida ha lanciato il veicolo sulla porta del ristorante-piano bar.

Uno dei collaboratori dell'azienda che stava uscendo dal locale è stato travolto dall’auto rimanendo gravemente ferito alle gambe, mentre l'autista folle dopo lo schianto ha ingranato la marcia indietro ed ha tentato di fuggire.

Immediatamente i responsabili del ristorante hanno telefonato al 113 e al 118 per richiedere un pronto intervento e denunciare subito l'accaduto.

La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli a causa di una profonda ferita alla gamba destra e vari traumi, ma non risulta in pericolo di vita.

Invece l’investitore, dopo esser scappato senza prestare soccorso, è stato rintracciato e fermato dalla polizia.

Sia sulla dinamica che sul responsabile dell’accaduto ci sono indagini in corso - spiega il legale dell'azienda Angelo Pisani - che nel ringraziare le forze dell'ordine ed i sanitari per il pronto e risolutivo intervento presenterà denuncia a carico del pirata della strada responsabile senza dubbio di reati gravissimi che solo per fortuna non hanno generato piu gravi conseguenze e si costituirà parte civile nel processo penale richiedendo il risarcimento di tutti i danni in sede civile.