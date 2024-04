Napoli, spari tra la folla a Ponticelli: ferito alle gambe 52enne

Momenti di terrore, ieri sera a Ponticelli, per un agguato di chiaro stampo camorristico in pieno centro. Intorno alle 18 un uomo armato di pistola si è materializzato nell'area del Centro multiservizi che si trova al corso Ponticelli, a quell'ora come sempre molto affollato nel fine settimana, e ha fattto fuoco due volte contro un 52enne che era seduto su una panchina in compagnia della moglie, rimasta miracolosamente illesa.

Subito dopo l'uomo - che stando alle prime testimonianze indosava un casco integrale da motociclista - è fuggito dileguandosi a bordo di una moto, sulla quale ad attenderlo c'era un complice.

A.M., residente nel quartiere della zona orientale di Napoli, già noto alle forze dell'ordine con precedenti giudiziari, è stato ricoverato all'ospedale Villa Betania.

È fuori pericolo: i proiettili lo hanno colpito alle gambe, senza fortunatamente colpire l'arteria femorale. Sull'episodio indaga ora la squadra mobile e il commissariato Ponticelli.