Napoli, crolla albero a Capodimonte e investe centauro

Tragedia sfiorata poco fa a Napoli, a Capodimonte.

Le fortissime raffiche di vento che hanno investito la città per tutto il pomeriggio sono alla base del cedimento di un secolare albero di grosso fusto che è improvvisamente precipitato sulla strada che in quel momento era percorsa da molti veicoli.

Il grande tronco ha investito un motociclista, che - secondo le prime notizie - è riuscito a scampare alla morte grazie alla prontezza di riflessi. Grande spavento tra gli automobilisti, che sono stati i primi a soccorrere il giovane, poi trasportato in ospedale. Avrebbe riportato contusioni, ma non verserebbe in pericolo di vita.

L'albero sarebbe venuto giù dall'area recintata del Bosco di capodimonte. Sul posto la Polizia di Stato.