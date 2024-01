Laureana Cilento, 90enne recuperato sano e salvo: si era smarrito ed addormentato sotto un albero

Aveva perso probabilmente l’orientamento, nel tardo pomeriggio di ieri, a poca distanza da casa, per poi addormentarsi sotto un albero d’ulivo, dove è stati ritrovato, stamane, sano e salvo.

È la storia, fortunatamente, a lieto fine, di un 90enne di Laureana Cilento, recuperato, stamattina, dopo diverse ore di ricerche, dai soccorritori.

E’ stato lo stesso anziano, stamane, a telefonare, intorno alle 8, al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza dell’associazione Givi, di base a Castellabate, segnalando di essersi smarrito in località Cerrine, in agro del Comune di Laureana Cilento, tra Agropoli e Castellabate.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella, ed i figli del 90enne, che vive solo, ragion per cui nessuno ieri sera si era allarmato per il suo mancato rientro. Dopo poco più di quattro ore di ricerche, grazie anche all’ausilio di un drone della Comunità Montana Alento-Monte Stella, il 90enne è stato individuato. L’anziano sta bene, con tutti i parametri nella norma, tanto da non rendere necessario neppure il trasporto in ospedale.