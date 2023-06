Molinara, ansia per un 90enne: ricerche e mobilitazione social

«Da questa notte é scomparso Giovanni Costanzo. Ha circa 90 anni. Chiunque abbia informazioni o lo avesse visto, contatti al più presto i numeri 3283165808 o 3383730686». A Molinara, e anche nella vicina San Marco dei Cavoti, ma non solo, sta facendo il giro dei social il post appena pubblicato su Facebook dalla Protezione Civile Fortore. E cresce l'ansia in paese per le sorti dell'anziano, che da quanto si apprende si sarebbe incamminato a piedi ieri sera dalla sua abitazione in contrada Pelaovo. Poi se ne sono perse le tracce. Come comunicano nel frattempo dalla Prefettura, è stato attivato il «Piano territoriale per la ricerca delle persone scomparse». Le forze di polizia, i vigili del fuoco, il personale del Comune di Molinara e i volontari della Regione sono impegnati nelle attività di ricerca che, finora, hanno dato esito negativo. Chiunque abbia notizie o informazioni utili può contattare subito i carabinieri al numero 112.

Si intensificano, dunque, le ricerche per cercare di ricostruire gli spostamenti del 90enne, nella speranza di ritrovarlo al più presto. Quando si è allontanato da casa, l'uomo, alto 170 cm, di corporatura normale, capelli grigi e occhi castani, indossava un pantalone di velluto marrone, una maglia grigia, un cappello grigio e aveva con sè il bastone.

Non resta che attendere gli sviluppi delle ricerche, nell'ambito delle quali possono rivestire un ruolo fondamentale le segnalazioni di eventuali avvistamenti avvenuti nelle ultime ore.