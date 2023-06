Molinara, sollievo per l'anziano disperso: ritrovato grazie all'intervento dell'elicottero

Dopo interminabili ore di angoscia, a Molinara e nella vicina San Marco dei Cavoti si può tirare finalmente un sospiro di sollievo per il 90enne che, da ieri sera, aveva fatto perdere le sue tracce. Facendo sprofondare nella paura familiari, conoscenti e amici. La svolta è arrivata nel pomeriggio, quando si è alzato in volo l'elicottero dei vigili del fuoco, che ha sorvolato l'areale fino a individuare il corpo di Giovanni Costanzo, in un'area impervia non molto distante dalla sua abitazione, in contrada Pelaovo.

Un sollievo che ha di fatto premiato le lunghe ricerche dell'uomo, che erano partite ieri notte senza però portare risultati positivi. La Prefettura, tra l'altro, aveva attivato il «piano territoriale per la ricerca delle persone scomparse», coinvolgendo le forze di polizia, i caschi rossi, il personale del Comune di Molinara e i volontari della Regione e della Protezione Civile Fortore.

Soddisfatto, naturalmente, il sindaco Giuseppe Addabbo, che fino alle prime ore della mattina aveva seguito in prima linea le ricerche nella speranza di un lieto fine.

Che adesso è finalmente arrivato. L'anziano, adesso, è stato stabilizzato e riceverà le prime cure dai sanitari del 118.