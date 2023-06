Era evaso dai domiciliari minacciando di uccidersi, trovato dalla polizia

È stato ritrovato alle prime luci dell’alba di questa mattina, tra Paupisi e Solopaca, il 38enne di Telese Terme destinatario, nei giorni scorsi, di un’ordinanza di arresti domiciliari per l’accusa di stalking ed atti sessuali nei confronti della ex fidanzata minorenne. Nella mattinata di ieri I.P. si era allontanato dalla propria abitazione lasciando alla madre una lunghissima lettera di addio nella quale minacciava il suicidio. Da lì una vastissima caccia all’uomo guidata dagli agenti del commissariato di polizia di Stato della cittadina termale guidati dal dirigente Elio Beneduce che ha toccato praticamente tutto il comprensorio telesino, con il supporto di un elicottero e del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, sino a fare tappa presso il parco del Volturno ad Amorosi, fino a tardissima serata. Operazione che ha tenuto con il fiato sospeso tutte le comunità del circondario ma non solo, tra appelli e messaggi su social e whatsapp, conclusasi con esito positivo con il ritrovamento effettuato dagli stessi poliziotti telesini.