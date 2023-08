Si lancia dal capannone con un cappio al collo, muore 50enne

Tragedia nel tardo pomeriggio in contrada Cancelleria, ad Apice, alle porte di Benevento. Un uomo di 50 anni si è lasciato cadere da un capannone dopo avervi fissato una corda che si era stretto al collo. Quando la macabra scena è stata scoperta è scattato subito la richiesta di aiuto al 118 ma i sanitari non hanno potuto far nulla. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato parenti ed amici per comprendere se c'è qualche motivazione specifica alla base del tragico gesto.