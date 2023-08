Polpette avvelenate nelle case, avvelenati sei cani

Sei cani morti per avvelenamento. È questa la tragica scoperta per due famiglie di San Leucio del Sannio che, al loro risveglio, hanno ritrovato, nel giardino di casa, i propri animali domestici privi di vita, ancora agonizzanti al suolo. L’episodio è avvenuto durante la scorsa notte in località Confini, una zona apparentemente tranquilla del paese. Una zona, inoltre, trafficata anche perché rappresenta un collegamento principale tra il Comune di San Leucio del Sannio e il Comune di Ceppaloni.



I proprietari delle due case, al loro risveglio, dunque, hanno rinvenuto i propri animali - due cani adulti e quattro cuccioli - privi di vita nel giardino di casa. Un episodio che lascia solo tanta rabbia, sgomento e che aumenta, inevitabilmente, la paura degli altri proprietari di animali. I delinquenti hanno usato delle polpette con veleno per topi.