De Angelis chi è (e cosa c'entra con la strage di Bologna)? La militanza politica, il fratello morto in carcere, il giornalismo e la detenzione

«So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza». Il post dell’ex estremista nero, Marcello De Angelis, a pochi giorni dal 43esimo anniversario della strage di Bologna di cui il capo dello Stato Mattarella aveva ricordato «la matrice neofascista» nel messaggio alla città è un attacco diretto alla verità delle sentenze sulla strage alla stazione di Bologna e anche al presidente della Repubblica stesso, che nel 43esimo anniversario dell’attentato del 2 agosto 1980 - che fece 85 vittime e 200 feriti - ha sottolineato nel messaggio alla città che «la matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi». Parole che hanno scatenato la polemica. Ma vediamo ora, chi è Marcello De Angelis?