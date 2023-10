Catturato Nazim Mordjane, il detenuto evaso dall'ospedale a Milano: nella fuga un poliziotto era finito in coma per fermarlo

È stato catturato il detenuto palestinese, Mordjane Nazim, evaso il 21 settembre scorso dall'ospedale San Paolo di Milano. L'arresto è avvenuto a Ginevra. Ne dà notizia con un post su facebook il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari che esprime il suo grazie «all'Interpol, alla Polizia Penitenziaria, a tutte le Forze dell'Ordine e agli investigatori che hanno collaborato all'arresto» e dedica il risultato a Carmine De Rosa «l'agente, ancora ricoverato, che non ha esitato a rischiare la vita per fermarlo».

La fuga di Nazim Mordjane è durata 15 giorni.