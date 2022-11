Bimbo di 5 anni morsicato da un pitone e trascinato sott'acqua: così si è salvato

Il pitone di tre metri ha morsicato una caviglia del bimbo di cinque anni che ha poi trascinato sotto'acqua in un piscina mentre lo avvolgeva nelle spire. E' accaduto sulla costa del Pacifico dell'Australia, a Byron Bay, al confine fra il Nuova Galles del Sud e la Golden Coast del Queensland.

Il piccolo Beau deve la vita al nonno e al papà che davanti a quella terribile scena hanno mantenuto la lucidità: si sono tuffati in piscina per portare fuori dall'acqua il bambino e il serpente prima di ingaggiare la lotta con il pitone che continuva a stringere la "preda" con sempre più forza.

I due sono infine riusciti a separare il serpente dal bimbo che è stato portato in ospedale per medicare le ferite lasciate dai denti del pitone che, per adesso, non è stato ucciso.

Come racconta la madre Tesse su Facebook, suo figlio Beau e il fratellino di tre anni stavano giocando nel pomeriggio nei pressi della piscina del giardino della villetta di nonno Ben quando il pitone si è scagliato contro il bambino trascinandolo poi in acqua dove Beau ha rischiato di annegare. Per fortuna tutto è avvenuto sotto gli occhi del nonno e del papà del bambino che si sono subito tuffati nella piscina.

Dopo che il pitone ha trascinato in acqua il bambino, ha raccontato suo padre alla radio locale, il nonno di 76 anni è saltato in piscina e ha tirato fuori suo nipote, con il serpente ancora attaccato. Allora il padre è intervenuto per srotolare il serpente e cercare di calmare

