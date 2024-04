Napoli, bambino di 6 anni alla guida di uno scooter: il video virale sui social

A soli sei anni viene incoraggiato dal padre a guidare uno scooter di grossa cilindrata su una strada pubblica, mentre viene applaudito e incitato con frasi: «da solo, da solo». La didascalia che accompagna il video, «6 anni, già alla guida di un 350. Buon sangue non mente», mostra l’incoscienza di un parte che esorta il figlio alla guida.

Gli utenti hanno segnalato il video al deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. «Se tutto va bene - ha detto Borrelli - questi bambini diventeranno come i loro genitori, incoscienti e sprezzanti delle regole.

Debbono intervenire i servizi sociali. Intanto il video è stato inviato alle forze dell'ordine insieme al nome del soggetto che lo ha pubblicato, per intraprendere azioni legali appropriate».

Numerose le critiche sui social: «Questo non è un padre – scrive Vincenzo - perché facendolo guidare il figlio mette a rischio la sua incolumità». Ed ancora: «Nessuno si chiede come mai questi video - dice Massimo - sono così frequenti a Napoli? Come mai non abbiano alcun timore a mostrare i propri volti e reati? Perché nessuno gli fa nulla!! Se da questo video, - continua Massimo - intervenisse subito lo Stato togliendo i figli a questi signori e ritirando mezzo e patente, non ci sarebbero altri episodi del genere».