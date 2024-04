Napoli, immigrato morto dopo caduta: aperta un'inchiesta

Immigrato muore dopo una caduta, aperta un'inchiesta: vittima non ancora identificata. Questa notte i carabinieri sono intervenuti all’ospedale del Mare di Napoli per il decesso di un uomo di origine africana e di età compresa tra i 35 e i 45 anni.

L’uomo, al momento non identificato, era arrivato verso le 18 in codice rosso per un brutto trauma cranico isolato ed una emorragia alle orecchie. La vittima è deceduta per arresto cardiocircolatorio e da una prima ricostruzione i militari hanno accertato che il personale del 118 aveva soccorso l’uomo in piazza del mercato altezza Caritas. Le cause del decesso sembrano essere riconducibili a una caduta.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione Napoli Borgo Loreto con la Procura partenopea che ha disposto il sequestro della salma per il successivo esame autoptico.