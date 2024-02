Sarà l'esame autoptico a chiarire le cause della morte del 24enne del Burkina Faso ospitato presso l'associazione Santa Maria dell'Accoglienza nel convento dei frati Francescani di piazza Buccini, trovato senza vita nella sua stanzetta domenica sera.

Il giovane che fa parte di 12 extracomunitari accolti nella struttura dallo scorso settembre e provenienti dal Cpsa di Lampedusa, domenica mattina intorno alle 11, era uscito e non aveva fatto ritorno per il pranzo.

Intorno alle 18 era tornato nel convento e qualcuno lo aveva visto barcollare, tanto che aveva subito raggiunto la stanza che divideva con un connazionale per mettersi a letto. All'ora della cena il giovane non era sceso in mensa, per poi essere trovato dal suo amico esanime nel letto.

I responsabili dell'associazione immediatamente hanno allertato il 118 e poco dopo è giunta sul posto un'ambulanza con i sanitari che hanno potuto solo constatarne il decesso. Quindi sono stati avvisati i carabinieri della locale stazione che hanno sequestrato la salma, poi trasportata all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Caserta. Forse ad uccidere il giovane, che nel suo Paese lascia la moglie e un figlio, un coma etilico.