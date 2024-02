San Valentino, gli eventi al Centro Commerciale Campania per celebrare l'amore

Un bigliettino per dichiarare il proprio amore, un video per lanciare un tenero messaggio, una foto per immortalare coppie felici. Ecco “Valantine’s day: l’amore secondo me…”: il 14 e il 15 febbraio il Centro Commerciale Campania aprirà le sue porte a tutti gli innamorati, grandi e piccoli, per vivere due giorni di romanticismo.

In Piazza Campania dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20 uno spazio dedicato all’amore in ogni sua forma. Due le attività principali organizzate nel megastore di Marcianise, in provincia di Caserta. “Dillo con un Tanzaku” e “L’amore secondo me”.

Nel primo caso si riprende una tradizione giapponese, Tanzaku appunto, dove passeggiando per le strade cittadine è facile imbattersi in tanti foglietti colorati, simili a segnalibri, decorati con disegni floreali o stampe giapponesi, in cui si leggono desideri dedicati a sé stessi o ai propri cari, appesi su rami di alberi o semplicemente su dei fili. E così agli innamorati che si fermeranno nella postazione fotografica piccola, romantica e dolce in cui poter scattare una foto insieme, un’hostess consegnerà biglietti colorati sui quali poter scrivere i propri desideri.

L’altra attività prevede, invece, uno spazio dedicato a grandi e piccini che potranno essere coinvolti in simpatiche interviste guidate, in cui gli autori metteranno a loro agio gli intervistati per creare delle clip da utilizzare sia come contenuti social, sia da promuovere sul maxi schermo della Piazza del Centro.

Bambini ed adulti avranno la possibilità di spiegare cos’è l’amore secondo loro. Per accedere alle attività occorre essere in possesso dell’App “IO&CAMPANIA”.